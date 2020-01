Mercato Inter: le ultime sullo scambio con il Napoli

Calciomercato…Nerazzurri e partenopei in trattativa.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Virgilio.it-

Non solo l’affare Politano, Inter e Napoli hanno fatto passi in avanti significativi per lo scambio di centrocampisti: Allan sarebbe pronto a volare a Milano, mentre Matias Vecino farebbe il percorso inverso, accasandosi sotto il Vesuvio.

Le due parti hanno cercato di gettare le basi per una trattativa da imbastire da qui ai prossimi giorni, senza inizialmente parlare di cifre, formule dell’operazione e contropartite. Il Napoli valuta Allan sui 50 milioni di euro, Vecino ha un cartellino intorno ai 20 milioni.

Allan è in rotta con il club partenopeo dall'”ammutinamento” di alcuni mesi fa e dallo scontro con Edoardo De Laurentiis, e non ha un buon rapporto con Gennaro Gattuso: su di lui anche diversi club di Premier League, soprattutto l’Everton di Carlo Ancelotti, che lo rivorrebbe con sé a Liverpool.

Matias Vecino è indietro nelle gerarchie di Antonio Conte, che l’ha schierato poche volte titolate dall’inizio della stagione: anche per lui non mancano le richieste dalla Premier, ma non si esclude la soluzione campana.

Decisamente più avviata la trattativa per Politano: trovato l’accordo per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro