Mercato Inter: è fatta per il primo colpo in attacco

In attesa di risolvere le situazioni di Mauro Icardi e Lautaro Martinez, l’Inter inserisce il primo tassello per l’attacco in vista della prossima stagione: Dries Mertens sta per firmare con il club nerazzurro.Secondo le indiscrezioni riportate da Telelombardia, la dirigenza del club meneghino avrebbe trovato l’accordo con l’entourage dell’attaccante del Napoli, che si trasferirà ad Appiano a parametro zero nella prossima estate.L’affare è quindi in via di chiusura: Mertens, che il Napoli sperava ancora di trattenere e che è finito in lista acquisti di altri club, tra cui Juventus, Milan e Roma, si sarebbe fatto convincere da un’offerta biennale da 5 milioni di euro più bonus alla firma.Se non arriveranno ulteriori colpi di scena (si sussurra di un interesse in extremis del Chelsea), sarà lui il primo colpo in entrata in attacco per Beppe Marotta.Mertens inoltre avrebbe già chiesto al connazionale Romelu Lukaku alcuni consigli per cercare casa a Milano: il suo approdo in nerazzurro sembra ormai solo una formalità.Prima dello stop per l’emergenza Coronavirus, Mertens aveva raggiunto Marek Hamsik a quota 121 reti segnate in maglia azzurra in ogni competizione (campionato, Coppa Italia, coppe europee).

fonte Virgilio