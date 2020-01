Mercato, il Barcellona punta un big della Serie A

I catalani devono sostituire Su8arez, contatti avviati con il Sassuolo per Domenico Berardi.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Virgilio.it

La sessione di gennaio di calciomercato volge al termine, ma molte grandi sono state a guardare. In Italia è toccato alla Juventus non toccare, salvo sorprese, almeno in entrata, la rosa costruita in estate, mentre all’estero sono tanti i top club che hanno scelto di non intervenire sul mercato.

Dal Liverpool al Manchester City fino alle grandi di Spagna, Barcellona e Real Madrid. Proprio dai catalani potrebbe però arrivare un sussulto clamoroso che coinvolgerebbe anche la Serie A.

Secondo quanto riportano i media spagnoli, infatti, il Barça avrebbe deciso di puntare il campionato italiano per ritoccare il proprio attacco dopo l’infortunio di Luis Suarez. Il prescelto non sarebbe un centravanti di ruolo, bensì un esterno offensivo nel giro della Nazionale. Si tratta di Domenico Berardi.

Il capitano del Sassuolo, classe ’94, è un vecchio pallino del Barcellona, che lo aveva già seguito all’inizio di carriera, poco dopo la promozione in A dei neroverdi. Erano tempi, quelli, in cui altre grandi d’Europa avevano messo nel mirino l’attaccante calabrese, come il Manchester City e la stessa Juventus. Gli inglesi avevano anche fatto seguire il giocatore da Angelo Gregucci, all’epoca osservatore per conto di Roberto Mancini, allora tecnico del City e oggi tra i principali estimatori di Berardi al punto da riportarlo in Nazionale dopo la pausa seguita agli esordi sotto la gestione.

Il Barcellona sta vivendo un momento difficile seguito all’esonero del tecnico Ernesto Valverde, cui è succeduto Quique Setien, ma la nuova gestione è iniziata con il piede sbagliato perché la sconfitta di Valencia è costata il primo posto ora appannaggio del Real Madrid.

In vista della Champions League, vero obiettivo della stagione del Barcellona, considerando anche il difficile ambientamento di Griezmann, i catalani hanno la necessità di inserire in rosa un attaccante. Così dopo il naufragio della trattativa per Rodrigo del Valencia e dopo non essere riusciti a sbloccare l’arrivo di Tadic dall’Ajax ecco spuntare l’idea Berardi.

Gli intermediari sono già al lavoro sull’asse Spagna-Italia e i contatti tra le dirigenze sono già partiti. Sassuolo e Barcellona sono infatti legate da ottimi rapporti sul mercato dopo la doppia operazione della scorsa stagione quando in Emilia sbarcò il difensore Marlon, che il Barça acquistò nel 2016 dal Fluminensea, e dal percorso inverso fatto da Kevin-Prince Boateng, rimasto però in blaugrana solo per sei mesi nella seconda parte della stagione.