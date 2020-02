Mentana: “Conte polo, ora difesa e mediana top. Manca una punta ma…”

Le parole del direttore del TG La7 a proposito del mercato dell’Inter in questa sessione invernale.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Gong. Mercato finito, è tempo di bilanci. L’Inter chiude la sessione invernale con gli arrivi di Young, Moses ed Eriksen. Per chiedere un parere sull’operato della dirigenza nerazzurra, abbiamo intercettato in esclusiva Enrico Mentana: “Eriksen da solo illumina il campo – ha detto ai microfoni di Fcinter1908.it -, dà tranquillità a Conte e conferma che è l’allenatore il polo di attrazione di questa Inter, il garante del progetto. Con Eriksen Brozovic Barella e Sensi abbiamo un grande centrocampo. La difesa era già la più forte del campionato, di Lukaku e Lautaro sappiamo. C’era bisogno di un sostituto, perché non possiamo far giocare venti partite a quei due, e Sanchez e Esposito per ragioni opposte di età non sono una garanzia. Ma non si può avere tutto”.