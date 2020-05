Melo choc contro Chiellini: “La gente muore e lui pubblica un libro. E quella testata…”

L’ex centrocampista bianconero non le manda a dire: “Avrebbe dovuto prendere esempio da Javier Zanetti, un grande, che nel suo libro non ha mai parlato della Juve”. Dopo il faccia a faccia televisivo tra Chiellini e Balotelli sembra essere tornato il sereno. Non si spengono invece le polemiche tra il capitano della Juve e l’ex centrocampista bianconero Felipe Melo che Chiellini, nel suo libro, ha definito “una mela marcia”. Dopo lo sfogo social nel quale Melo ricordava la sfida di Champions League tra Galatasaray e Juve, quando i bianconeri vennero eliminati dal torneo, il centrocampista è tornato sulla vicenda parlando in diretta su Instagram con Sebastian Frey.“Penso che abbia un problema con me perché quando abbiamo giocato contro il Siena gli ho dato una testata. Dopo non abbiamo più parlato, ora ha scritto questo libro e penso che abbia creato questa polemica per venderlo”, rivela Felipe Melo. “Ho già detto quello che devo dire, su quello che è successo alla Juve potrei scrivere mille libri. Non mi ha chiesto scusa, ma non ci sono problemi: ognuno fa quello che vuole, ma poi se ne deve prendere la responsabilità”.Secondo Felipe Melo, Chiellini “avrebbe dovuto prendere esempio da Javier Zanetti, un grande, che nel suo libro non ha mai parlato della Juve”.

fonte Corriere dello Sport