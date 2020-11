Leopoldo Luque, medico di Diego Armando Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle condizioni di salute del D10S: “Diego rimarrà qui. È aiutato con i farmaci per calmare il processo di astinenza (da alcol) e ha bisogno di aiuto. Diego lo ha sempre capito ma non è convinto. Questa volta gli terremo testa non gli presteremo attenzione. Questo è per il suo bene”.