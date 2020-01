Mbappé: “Voglio tutto. Mi ispiro a CR7 e sul razzismo sto con Lukaku”

Il fuoriclasse del Psg: “Ce la metterò tutta per realizzare i miei sogni: Champions, Euro e Olimpiadi. Insulti dagli spalti? Usciamo tutti, bianchi e neri”E quanto mdetto e raccolto in questo articolo pubblicato da Gazzetta.it Un’intervista esclusiva al fuoriclasse del Psg che alla Gazzetta racconta di voler vincere tutto, senza però dimenticare dove tutto è cominciato: Kylian Mbappé ci racconta il suo mondo, le sue origini, i suoi modelli, i sogni, gli obiettivi, i compagni e gli avversari e dice la sua su un problema che ci riguarda tutti da vicino: “Sto con Lukaku e penso che dovremmo tutti abbandonare il campo in caso di insulti razzisti”. E ancora: “Icardi? Uno dei più forti del mondo. Verratti? Una fortuna giocare con lui. Ma io mi ispiro a CR7…”.