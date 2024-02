Mazzarri: “Sei mesi” è messaggio errato

Quanto “vale” un uomo a tempo? Quale credibilità possiede un commissario pro tempore? Un presidente, un dirigente , un allenatore a scadenza.

Il governo tecnico, giunto a sopperire alla Fragilità legislativa di un Parlamento, che vita ha?

Breve. A volte immediata.

Compito finito, arrivederci e grazie.

Società risanata, condotta in porto ma a che condizioni ed in che modo?

Se il chi può considerarsi “accettabile”, il come fa la differenza.

La Scelta del come è da considerarsi assai più seria del chi.

La modalità di come si completa un percorso è prioritario in quanto ne determina il futuro. Gli uomini passano, le modalità e le esperienze restano.

Tudor aveva chiesto almeno due anni. Mazzarri sei mesi.

Il tempo non è una appendice. È una essenza prioritaria. È scommessa sul futuro e garanzia di presente.

Nel caso del Na3, avrebbe detto ai calciatori, questo è il tecnico dell’oggi e dell’immediato futuro.

Nel calcio moderno conta infinitamente specie quando si parla di campioni in cerca di conferme.

Sei mesi sono un messaggio negativo. Assolutamente non costruttivo.

Chi crede alla favola del traghettatore confermato si sbaglia di grosso.

I traghettatori restano traghettatori, i capitani fanno i capitani.

Pedagogista dello Sport

