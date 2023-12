Mazzarri in conferenza: “il Napoli avrebbe avuto problemi anche con Spalletti”

Dalla sala conferenze dello Stadio Maradona Walter Mazzarri ha analizzato la vittoria per 2 a 1 contro il Cagliari.

“Quando una squadra che dopo l’annata dell’anno scorso e passa un periodo in cui, soprattutto in casa in questo stadio, stentava a fare risultato anche con squadre medie, si crea apprensione. È normale che bisognava sbloccarsi. Sono contento per tanti motivi, innanzitutto perché abbiamo vinto in casa e poi che hanno fatto gol Kvara e Osimhen che sentivano forte la pressione che non era da solo. Quando una squadra fa quasi l’80% di possesso palla e crea tante palle gol si può solo elogiarla. per gli attaccanti ci sono anche i momenti in cui ogni tiro fai gol e quelli in cui tiri tanti e non senti.

Ai ragazzi ho detto che la prossima volta che andiamo in vantaggio non festeggiamo più perché è già successo col Real e subito hanno pareggiato, se facciamo due gol festeggiamo”. La squadra oggi ha fatto tutto, non è stata solo bella avendo il possesso palla, ha anche creato tanto. Dovevamo essere più lucidi e segnare prima.

Abbiamo concesso una palla gol nel primo tempo e nel secondo tempo l’unica l’hanno messa dentro. Non credo di aver visto degli svarioni come altre volte. Poi c’era l’apprensione e in più il Cagliari è nota per recuperare negli ultimi minuti. L’ansia del risultato non aiuta. Nel finale di gara eravamo in apprensione“.

Alla domanda se possiamo dire “dimentichiamo il Napoli di Spalletti” Mazzarri ha risposto così:

“Queste cose le decidete voi giornalisti. Io sono venuto perché credo di essere un allenatore che sa quello che fa. Ho già visto delle cose che posso migliorare per agevolare questo gruppo che sapevo che dopo l’annata scorsa avrebbe corso pericoli. Probabilmente anche se fosse rimasto Spalletti questo sarebbe successo“.

