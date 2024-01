Mazzarri è chiamato a fare scelte chiare

Il Paragone è la cosa più stupida che esista. Nulla è uguale a nulla e nessun oggi è uguale a ieri.

Tutto scorre dice il Filosofo, panta rei.

Mazzarri non sarà mai Spalletti. Garcia non poteva esserlo. Nessuno è davvero simile ad un altro. Tutti diversi ed è la vera bellezza.

C’è però il tempo, ognuno ha il suo.

Garcia lo ha utilizzato, Mazzarri? Per ora non meglio.

Al netto di tutte le difficoltà che il toscano può aver incontrato e che vive, ha ora bisogno di una accelerazione personale.

Mazzarri deve scegliere: vivere sulle macerie del Napoli 5.0 oppure giocarsi per davvero le sue personali possibilità di “allenare” il Napoli?

Mazzarri è nella posizione di stabilire cosa, come e perché.

Fuor di dubbio, si sta giocando una seconda vita. Il treno della vita è passato nuovamente sotto casa sua.

Più che il diritto, ha l’obbligo di provarci per davvero.

Povero pescatore o ricco marinaio?

Guai a chi nella vita non sceglie.

Guai a chi non lo fa in campo aperto.

Chi non sceglie, invia un messaggio perdente.

Negativo.

Il pareggio a prescindere è la sconfitta più netta del calcio.

Ecco, ci sbaglieremo ma Mazzarri ci appare un uomo preso per reggere il timone. Reggerlo secondo rotte e carte già stabilite.

Detto fuori dai denti, eliminando le frasi d’esordio su aggiornamenti, Spalletti e Calcio moderno, Mazzarri faccia Mazzarri e lo faccia bene.

3-5-2?

Crede sia la soluzione?

Lo faccia.

Al mister tocca scegliere ora.

Pedagogista dello Sport

