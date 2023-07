Maurizio Micheli, DS azzurro, l’uomo mercato che ha rapporti con tutto il mondo!

Il direttore sportivo in pectore del Napoli è Maurizio Micheli. Il Corriere dello Sport gli dedica un ampio approfondimento Il ruolo di Micheli ruolo ancora formalmente quello di responsabile dell’area scouting,

“ma è lui a intrecciare i rapporti e le riunioni, a tenere i contatti con i calciatori, gli agenti e gli altri direttori insieme con Leonardo Mantovani, altro storico membro della squadra degli osservatori completata da Nico de Cobellis (specializzato nell’analisi)”.

“I contatti con De Laurentiis, dicevamo, sono costanti e continui, ma è lui a passeggiare sul calciomercato. Sono lui e Mantovani”, si legge.

Micheli è romano, ha 55 anni, sposato con due figlie. Ha mosso i primi passi nello studio Canovi di Roma. “L’estero è sempre stato il suo mondo: parla in scioltezza inglese, francese e spagnolo: e non è un caso che prima del Covid trascorresse su un aereo più o meno 200 giorni in un anno”.

Nel suo curriculum da dirigente c’è la scoperta di Hamsik. È stato dirigente al Napoli dal 2005 al 2019, poi al Verona, al Bologna e di nuovo al Napoli. “Venticinque anni di calcio alle spalle, ormai, e una valanga di rapporti intrecciati con amicizia e professionalità con giocatori e agenti di tutto il mondo: ne va fierissimo, sono il suo fiore all’occhiello. La base del metodo: l’analisi dei video e dei dati è una base importante, ci mancherebbe, ma l’uomo con la valigia ha sempre puntato tutto sui rapporti umani. Le telefonate, le partite dal vivo e le relazioni. Meglio se internazionali, certo”.

