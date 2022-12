Maurizio de Giovanni si sbaglia. Messi innalza il suo Paese.

Chi si ostina a voler vedere nei calciatori dei Leaders politici che si impegnino per cambiare il mondo, dimenticano che Questi, si muovono in un Ambiente regolato dallo show e dal business. Il mercato, gli sponsor, le pubblicità sono le vere divinità della moderna società consumistica.

Il mio primo Maestro, Pasolini, additava il decadimento culturale e sociale a quelli che chiamava mass media. Vedeva in loro il tentativo di creare una massa di consumatori e non di cittadini. La tv nel suo caso. Oggi abbiamo un milione di altri strumenti.

Aveva ragione. Ci sono riusciti.

Un amico saggio mi ripete spesso. La musica non è fatta dallo strumento ma dal musicista e non è la stessa in ogni teatro.

Intendo soffermarmi sulla polemica che impazza sui giornali e sui siti di ogni parte.

Messi e l’abito indossato per la premiazione.

L’accusa?

Aver “violato”, per alcuni aver “mortificato” i colori nazionali.

Falso moralismo.

Falso moralismo nel mondo del ricco carrozzone dello show business ed accuse basse.

Lo spettatore in epoca sfacciatamente consumistica, accetta tutto. Un po’ come in chiesa poi d’improvviso si indigna se vede il prete che mette i jeans o la suora che decide di lasciare l’abito e seguire la strada della musica.

Ci indignamo a targhe alterne. Quando tocca la carne nostra. Il nostro pianerottolo. Prima siamo seduti a vedere poi ecco lo scatto di rabbia.

Galimberti dice in un suo intervento, deve essere così altrimenti non avremmo la Lega al governo. Anzi specifica Salvini.

Si accetta lo show con tutte le sue sfaccettature.

Prendere o Lasciare.

Prima del mondiale, Klopp, uomo serio, aveva detto chiaramente, non date ai calciatori il peso della Protesta. Siamo protagonisti a pagamento. Altre sono le Stanze dove si può fare la Rivoluzione. Questo accadeva prima del Qatar gate che fa vergognare proprio l’Italia.

Detto questo mi soffermo un attimo sull’abito e sul suo significato.

Bisht.

È una sorta di leggero mantello che soltanto i leaders possono indossare. È inteso per conferire regalità, prestigio ed onore.

Dire del Bisht che è una ridicola vestaglietta, mortifica il Senso e chi in questo modo la definisce.

Useremmo il termine “ridicolo” per l’infinita cultura italiana? Lo useremmo per quella Francese? Definiamo ridicolo il Re d’Inghilterra quando indossa il Kilt scozzese?

Messi non ha coperto i colori del suo Paese, li ha innalzati.

Questione di visioni del mondo e ripeto far paragoni è quanto più sciocco possa esistere.

Mi rammarico, egregio Maurizio De Giovanni.

Mi rammarico perché nel gesto di accettare questa “incoronazione”, l’Uomo di pace ed Integrazione dei Popoli, vede un rispetto della Differenze.

Rispetto di Culture diverse.

Ospitalità.

Si rispetta sempre chi ci ospita. Lo si accetta e se possibile lo si onora.

In certi casi, la Democrazia, si esporta, in prima istanza, rispettando usanze, costumi ed abitudini di chi ci apre la porta.

L’analisi del Qatar avrà luogo e tempo per realizzarsi. Abbiamo 4 anni.

Indossando l’abito Messi da’ al mondo intero un messaggio di Speranza, unione ed avvicinamento.

Ha fatto più Messi in una sera che cento anni di scambi di ambasciate.

Il Futuro è di chi crea ponti ed i ponti a volte impongono Comprensione.

