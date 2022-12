Maurizio de Giovanni capotreno della Inteligencia Napoletana.

Lo scudetto lo vince la città. Non bisogna aver paura di pronunciare questa parola. Anzi dobbiamo esercitarci nel ripeterla. Rendere la pronuncia perfetta.

Lo è stato negli anni di Maradona. La Città, non solo i tifosi, erano parte fi di un Progetto più grande. Erano anni in cui il Sud spingeva. Necessitava di colmare un divario politico e sociale. Serviva accorciare la Distanza.

Guai a chi nel 2023, si azzardi a parlare di mala sorte e superstizione.

Napoli è una città nuova. Guarda solo avanti. La Squadra lo sa.

Chi pare non abbia ancor compreso il proprio ruolo in questa corsa sportiva ma non solo, è quella che nei salotti buoni, chiamano Inteligencia.

Detta in maniera molto più popolare, la formazione di artisti, uomini di pensiero e cultura diversa, autorità del mondo sociale ed amminstrazione.

Lo scudetto è affare di tutti. Affare di città. Affare anche di puro ritorno economico se volete. È giusto ritenere che il Successo del Napoli 5.0 di de Laurentiis costituisca un volano.

Sviluppo e lavoro di un marchio se non altro.

La Città al momento dorme ed un gran difetto.

Il sindaco Manfredi nicchia.

De Laurentis è un uomo spigoloso e difficile, ne siamo consapevoli.

Lo Scudetto lo ribadisco è affare PUBBLICO.

A questo fiume di dolce indifferenza, Qualcuno, ha invece deciso di non partecipare, anzi.



Maurizio De Giovanni, volto noto, autore di teatro, cinema, televisione, pare essersi discretamente intestato la Responsabilità di guidare il treno dei Pensieri da titolo nazionale.

“Se questi Ragazzi uscissero indenni dagli scontri con Inter e Juventus, allora si, dovrebbero intestarsi la Responsabilità di poter far la Storia”.

Intestarsi la, Responsabilità. È un modo meraviglioso di riconoscere la propria Identità. Galimberti lo direbbe meglio ma gli servirebbe una conferenza di ore.

A Napoli, la Napoli 5.0 sceglie la Misura e la Sintesi.

Signori tifosi abbiamo un Capotreno. Figura onesta, popolare, discreta ma di responsabilità.

Il capotreno De Giovanni.

Pensaci Maurizio, un capotreno da romanzo.

Non male, pensaci.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati