Matteo Salvini contro Teresa Bellanova: “Sanatoria per un esercito di clandestini? Avrebbe più senso aiutare gli italiani”

In Senato è andato in scena uno scontro a distanza tra Teresa Bellanova e Matteo Salvini sul tema dei lavoratori immigrati. “Lo Stato deve farsi carico della vita i queste persone o sarà la criminalità a sfruttarla”, ha dichiarato la ministra delle politiche agricole durante la sua informativa in merito all’emergenza coronavirus. “Nella situazione attuale, le condizioni di questi irregolari sono ancora più complicate e fragili” e quindi la soluzione per la Bellanova è la sanatoria per 600mila migranti da mandare a lavorare nei campi.“Incredibile – è il commento a caldo di Salvini – ma non avrebbe più senso aiutare tutti gli italiani che hanno perso e perderanno il lavoro per il virus, dando a loro precedenza e contratti, invece di pensare a ‘regolarizzare’ un esercito di clandestini?”. Poi in conferenza stampa al Senato il leader leghista ha rimarcato il concetto: “”Ci sono due idee di Italia diverse. C’è quella rispettabile del governo e della sinistra – ma non condivisa da noi – per la sanatoria per 600mila lavoratori clandestini, mentre la proposta della Lega è quella di reintrodurre i voucher”.fonte Libero