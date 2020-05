Mastella:”Perchè si dovrebbe votare Lega in Campania?

Mastella, da navigato politico, fa un’analisi della situazione politica in Campania soprattutto in previsione delle votazioni in Campania che probabilmente si terranno a Luglio. sa

Il centrodestra campano, prima del Covid, era dato vincente pur non avendo ancora un candidato presidente pienamente condiviso.Oggi come sta messo?

«Non bene, e per una serie di errori. Essere rimorchiati dalla Lega non è una mossa intelligente. Il Carroccio ha pure scelto me come bersaglio. E poi, vogliamo parlare del gioco di veti su Caldoro? Già in Campania bisogna vedersela con uno che va forte come De Luca, e la Lega cosa combina? Si pavoneggia con arroganza, vuole determinare i giochi. Ma è ovvio che in questo modo svanisce l’incantesimo con l’elettorato».

Perché, crede sia finita la luna di miele con Salvini?

«In Campania penso che la Lega sarà superata persino da Forza Italia. Tiene in Veneto, ma per merito di Zaia. Del resto, quali dovrebbero essere le ragioni per votare Lega in Campania?