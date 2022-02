Mario Rui ci crede: “Lo scudetto è un sogno, Il campionato è aperto”.

Mario Rui, terzino sinistro del Napoli ha rilasciato un’intervista al quotidiano portoghese A Bola, di seguito le sue dichiarazioni sul suo futuro, sulla sfida scudetto contro l’Inter e sull’addio di Lorenzo Insigne.

Il terzino portoghese promette grandi prestazioni per i prossimi anni di contratto: “E’ importante poter giocare così a lungo in una squadra top come il Napoli. E’ una grossa soddisfazione, ma non voglio fermarmi qui. Ho altri tre anni e mezzo di contratto, spero di poterlo rispettare e raggiungere gli obiettivi di squadra e personali”.

Sogno scudetto annunciato senza troppi tabù, è un sogno da realizzare per tutti: “Lo scudetto è un sogno per me e i miei compagni. E per i tifosi anche di più. Stiamo parlando di una città che vive di emozioni. Tutti qui conservano il ricordo dei campionati vinti ai tempi di Maradona. Vincere lo scudetto, dopo Diego, sarebbe un traguardo incredibile. Ma vogliamo arrivare fino in fondo anche in Europa League. A Napoli si vive con un po’ di pressione, ma non troppa. Bisogna conviverci“.

Per Mario Rui è ancora tutto aperto, la sfida scudetto con l’Inter arriva al momento giusto: “Abbiamo cominciato forte, la prima metà di campionato è stata ottima. La sconfitta con l’Inter poi ha cambiato le cose, anche perché abbiamo avuto tanti problemi fisici e di Covid-19. Per un mese e mezzo abbiamo avuto fino a 14 indisponibili. E’ stata dura, ma la squadra ha resistito, non è caduta a pezzi e non era semplice. Siamo stati squadra, abbiamo dato tutti qualcosa in più nell’emergenza. Con tutti in condizione possiamo fare bene. Il campionato è aperto, anche perché prima del k.o. con l’Inter eravamo noi in vantaggio. Ora i nerazzurri hanno perso il derby e con noi potrebbero perdere altri punti. Il mese di febbraio sarà importante da questo punto di vista”.

Sull’addio del capitano Lorenzo Insigne: “E’ una perdita importante che ci rende tutti tristi, visto che è il nostro capitano. E’ napoletano, aveva il sogno di giocare tutta la carriera nella squadra della sua città, ma non è stato possibile e le strade si sono separate. Conoscendolo bene, so che darò tutto fino all’ultimo giorno. Per la squadra e per la città. Ha una relazione forte con l’ambiente”.

