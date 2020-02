Maresca se la cava nel derby. Parma senza due rigori, ma il Var può poco

In Napoli-Lecce Giua non assegna un penalty a Milik, ammonendolo: è un errore.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it E dire che la domenica non era iniziata male, con l’arbitro Giacomelli che all’ora di pranzo in Spal-Sassuolo legge correttamente dal campo un rigore netto e due non rigori gestendo senza incertezze la partita, anche se con una mano leggera in tante occasioni sui cartellini, diversi i falli non sanzionati o puniti chiudendo mezzo occhio, come nel caso dello spintone a palla lontana di Dabo a Locatelli dopo un fallo, episodio in cui un rosso poteva anche starci.In Brescia-Udinese un solo errore, ma grave, da Piccinini autore per il resto di una gara ben gestita: menomale che ci pensa il Var quando dà un rigore senza dubbi all’Udinese per un mani di Bisoli quando il giocatore ha entrambe le braccia dietro la schiena e si prende una pallonata in faccia. Al monitor si salva, ma la sua posizione gli consentiva di evitare lo sbaglio.Al Ferraris alti e bassi, tutti sui cartellini per Calvarese, che per il resto non sbaglia la direzione di Genoa-Cagliari. Ma se vede giustamente la simulazione di Pinamonti e la punisce con un giallo, sembrano fuori scala le ammonizioni a Nainggolan e Simeone, entrambi apparentemente intervenuti sul pallone.Al San Paolo un pomeriggio no per l’arbitro Giua, che dirige Napoli-Lecce. L’episodio cruciale è al 73′: Milik va giù in area e lo fa in maniera plateale, il fischietto estrae il giallo ai danni del napoletano senza tentennare di fronte alle proteste del Napoli. Le immagini, che il Var Abisso non fa rivedere al collega in campo, mostrano che Donati colpisce Milik in un contatto con piede e poi caviglia che non lascia dubbi. Giua viene tratto in inganno dalla caduta più che accentuata del polacco, ma è qui che chi è all’auricolare deve invitarlo al monitor. E invece, dopo un breve colloquio, l’arbitro tira dritto con una decisione che lascia più di un dubbio per un rigore non valutato.Dove il Var c’entra meno invece è al Tardini: in Parma-Lazio l’arbitro Di Bello dà l’impressione di sbagliare da solo in due episodi da potenziale rigore ai danni del Parma. La prima volta al 55′ quando Marusic in area, proprio davanti a lui, trattiene e tira giù Bruno Alves. Al 90′ non c’è rigore su Correa che calcia e colpisce Darmian. L’altro caso al 91′ quando Acerbi trattiene in maniera più che evidente, lo dimostra la maglia tirata, Cornelius in area. È vero che anche il danese sembra agire inizialmente sul laziale, ma l’intensità e l’esito sono diversi e determinanti. Di Bello fischia fallo del Parma, e poi ammonisce Bruno Alves su Jony. I due errori, si diceva, sono entrambi solo di Di Bello: è lui a valutare dal campo l’intensità degli interventi e difficilmente il Var Banti (che agisce sul gol di Caicedo convalidandolo perché non c’è il mani di Immobile) lo manderà al monitor. A meno che non sia l’arbitro ad aver dubbi e a chiedere la review, infatti, non può essere un caso di “chiaro ed evidente errore”.Dopo un primo tempo a bassa intensità (anche di fischi) la ripresa per Maresca è più impegnativa: al 47′ fischia fallo a Vecino, ammonito per proteste, su Theo Hernandez ma non sembra esserci niente di irregolare. Al 53′ il 2-2 di Vecino è convalidato: Conti tiene in gioco Vecino di pochissimo, come mostrano le linee Var. Fuori misura il giallo a Skriniar al 55′: quello con cui ferma Castillejo sembra un normale contrasto di gioco. All’87’ qualche rischio se lo prende Skriniar che in area disturba Ibrahimovic, mentre al 90′ sul palo preso da Ibrahimovic è lo svedese ad azzardare. L’impressione, infatti, è che la sua mano sulla testa e sul volto di Skriniar (in un fallo non fischiato) durante il salto, avrebbe potuto costargli l’annullamento della rete in caso di gol.