Marco Bucciantini (Sky): “Lobotka, il play creato da Spalletti”

Marco Bucciantini, giornalista ed opinionista di Sky, ospite nella trasmissione, in onda su Canale 8, ne parliamo martedi’, ha esaltato il calciatore Stanislav Lobotka, definendolo il “nuovo ” Brozovic, dando il giusto risalto al tecnico Luciano Spalletti per la crescita esponenziale di questo calciatore. Ecco quanto dichiarato dal giornalista: “Il paragone non è eccessivo, anche se Jorginho gioca a quei livelli. Jorginho nasce mezzala e poi a Napoli diventa Jorginho. Spalletti ne ha preso un altro come Brozovic e l’ha messo lì in quel ruolo, scoprendolo. Spalletti anche alla Roma ha cambiato ruoli facendo esplodere dei giocatori. Non tutti nascono registi, è un compito! Non lo fanno tutti allo stesso modo, Pizarro, Pirlo, pure Brozovic lo fa diversamente ma c’è sempre in aiuto a liberare il compagno, Lobotka per attitudine può diventare un punto fermo in quel ruolo lì”.

