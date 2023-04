Marchetti: “Kvaratskhelia sarà premiato, Rrhamani rinnova. Thiago Almada piace

Kvaratskhelia

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto a Forza Napoli Sempre su Radio Marte, condotto da Gianluca Gifuni:

“Tante squadre italiane nelle semifinali europee? E’ sicuramente un successo, ma una rondine non fa primavera, mi auguro che possa essere una rinascita quella del calcio italiano, si deve riuscire a prendere il meglio di tutto. Dire però al contrario che il calcio italiano è fantastico è altrettanto sbagliato, bisogna fare in modo che questo possa diventare un trampolino per un vero rilancio. Va messa in evidenza la forza della programmazione e delle idee, penso al Napoli e alla Fiorentina, ma anche a Milan, alla Lazio e alla Roma, perchè solo così arrivano i frutti. Questo aspetto deve dare il “la” al cambiamento del sistema calcistico italiano, non si può e non deve improvvisare più niente, il calcio dell’improvvisazione è finito.

Kvaratskhelia ancora nel Napoli? Penso proprio di sì, è giusto che gli venga aumentato l’ingaggio come riconoscimento per quello che ha dimostrato in questa stagione.

Tra oggi e domani il rinnovo di Rrhamani sarà formalizzato, con un contratto sino al 2028. I gioielli del Napoli sono sulla bocca di tutti, da Osimhen in giù. Penso che parleremo molto degli azzurri per il mercato, anche per capire come, eventualmente, il Napoli sostituirà quelli che vanno via.

Parleremo tanto di Kim, della famosa clausola, meno di Kvaratskhelia, anche se qualche offerta ci sarà. Zielinski? C’è il tema rinnovo da chiarire, chi ha rinnovato da poco ha già fatto una scelta, chi non l’ha ancora fatto è più sensibile ad ascoltare offerte. Samardzic? Per come ha operato il Napoli ultimamente non credo che lo prenderà, perché la valutazione di questo calciatore è già molto alta. Anche se il club ha la forza economica per acquistare alcuni calciatori, come è capitato per Osimhen.

Thiago Almada? E’ stato accostato recentemente, non ci risulta che sia una trattativa in chiusura, il Napoli ha mostrato un certo interessamento, lo ha seguito ma non è così vicino, almeno per le nostre informazioni. E’ un giocatore forte, giovane, ha il target del calciatore che può piacere al Napoli, per ora è tutto qui».

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati