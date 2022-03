Maradona, un amichevole da D1O!!!!

Acerra 2022, Diego Armando Maradona, ‘l‘immortale” , viene ricordato a distanza di 36 anni da un gesto nobile quanto umano del Pibe de oro, con una statua a sua immagine somiglianza, inaugurata alla presenza del Sindaco della cittadina partenopea Lettieri, e dal suo compagno di squadra, ed amico fraterno, Giuseppe Bruscolotti.

Con questo gesto la comunita’ di Acerra, ha voluto ricordare il gesto del Capitano azzurro, che proprio su quel campo, si esibi per aiutare un ragazzo ad avere un’ intervento al cuore che serviva a salvargli la vita,e che putroppo la famiglia non poteva permettersi.

Ma andiamo all’ antefatto, Il tutto avvenne nel Gennaio 1985, un suo compagno di squadra Pietro Puzone nato e cresciuto li, chiese a Diego se poteva aiutarlo per organizzare questa partita di beneficenza. E Diego, nella sua infinita’ umanita’, accetto immediatamente.

Sembrava semplice la cosa, la partita, l’eventuale colletta con gli altri calciatori intervenuti,…insomma tutto filava liscio, ma non si pensava a Corrado Ferlaino. Infatti il Presidente del Napoli fu contrariato da tale richiesta per motivi di ordine pubblico, Il San Paolo aveva costi per Vigilanza, ordine pubblico e quant’ altro, e poi le “gambe” di Diego costavano un patrimonio, ed il Napoli non poteva permettersi infortuni…e le assicurazioni non pagavano per la beneficienza.

Ma Maradona si arrabbio’ parecchio. Lui aveva dato la sua parola a Puzone ,che l’aveva data al padre del bimbo. E la parola, per uno come Diego, era una firma su un contratto. E fu cosi che il 25 gennaio 1985, dopo un 4-0 al San Paolo alla Lazio e una settimana di pioggia continua, Maradona e compagni si presentarono al campo di calcio di Acerra. Anche se di campo da calcio c’era poco, visto la presenza di fango oltre a qualche sasso qua e la, insomma, un vero campo di patate!

La tribuna del campo era stracolma, gente assiepata sulle auto, sui terrapieni, dove vi era un posto libero veniva occupato. Diecimila persone, forse qualcuno in più. Un incasso di 20 milioni di lire. Abbastanza per portare il bimbo in Francia. Poi un extra alla famiglia arrivò dallo spogliatoio.

Maradona in quella gara diede il meglio di se, addirittura tra i presenti ricorda uno slalom che era similke a quello del Mondiale in Messico qualche anno dopo contro l’Inghilterra! Usci dal campo pieno di fango, stanco, ma felice, perche’ era riuscito ad aiutare quel ragazzo!

Diego quel giorno dimostro’ perche’, a distanza di anni, sia sempre il Re di Napoli, e cosa significa essere meglio di tutti. Il suo aver vissuto nella piu’ cruda poverta’, e l’esser diventato il numero uno del calcio Mondiale, non aveva scalfito la sua umanita ed il suo enorme cuore, verso chi non aveva avuto la sua stessa fortuna.

La statua, della quale Acerra ha voluto omaggiare Diego Armando Maradona, per il suo gesto nobile, e’ la conferma che ‘l’Immortale” sara’ sempre vivo nei cuori di chi lo ha amato, lo ama ed amera’, perche’ la differnza tra lui e gli altri sta tutta qua’, si chiama umanità.

