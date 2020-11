Maradona ricoverato: tutti gli aggiornamenti

Diego Armando Maradona, che ha da poco compiuto 60 anni, è ricoverato in ospedale. Facciamo chiarezza, in base alle notizie dall’Argentina

Diego Armando Maradona ha deciso di sua spontanea volontà di recarsi in un ospedale di La Plata, in Argentina. Il Pibe de oro non sarebbe affetto da coronavirus. A quanto emerge, tuttavia, la leggenda del calcio argentino e mondiale si sente particolarmente provato psicologicamente proprio per la pandemia di covid19.

Maradona è apparso in pubblico l’ultima volta venerdì scorso, in occasione del match vinto dal suo Gimnasia per 3-0 contro il Patronato.

Maradona ha difficoltà deambulatorie ed è entrato molto lentamente allo stadio. Ciò è dovuto alle protesi al ginocchio.

Al triage, gli è stata diagnosticata “disidratazione” e si trova al secondo piano della clinica. Non è ancora nota la causa alla base di questa disidratazione. La cosa certa è che il D10S sta soffrendo di depressione e ha optato di sua spontanea volontà per il ricovero.

Fonti vicine all’asso argentino parlano purtroppo di uno “stato emotivo instabile”.