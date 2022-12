Maradona – Pelé. Il germe del Migliorarsi. Napoli lega Argentina e Brasile.

San Paolo, Villa Fiorito fino a Scampia e ritorno. Buenos Aires-Napoli-San Paolo e poi in giro per il mondo.

Napoli per un giorno, collante di Brasile ed Argentina.

Napoli la più sudamericana città di Europa .

Confrontare due Diversità è una cosa sciocca e chi lo propone fa soltanto un esercizio di critica stucchevole.

Circoletto di terzo ordine.

Il bianco ed il nero non si paragonano, si mescolano.

Porre su uno stesso piano Pelé e Maradona è soltanto un gioco ed una canzoncina napoletana anni 90.

Maradona è megl e ‘ Pelé diceva. Appunto solo un gioco.

Gli Esempi sono esempi e non si confrontano. Si tengono distanti e da entrambi se si può si impara.

Maradona, nel salotto di Fabio Fazio, tenne a dire “mai ho voluto essere Esempio per qualcuno”, Pelé, come ho scritto stamattina, si.

Differenza?

Probabilmente soltanto modalità diverse di dare.

Il vassoio può differire.

Confronto no analogie si.

Perché tanto amati? Perché osannati più di Presidenti e Generali?

Perché in loro è vissuto il germe del Migliorarsi.

Una vita in salita.

Dai bassifondi della vita ad i fasti dello show business.

Entrambi grazie al pallone. Niente è più democratico di un pallone. Non c’è barrio, favelas che tenga.

Cuoio, perfetto o di pezza, il pallone dà una possibilità a tutti.

Per 3 giorni il Brasile è in lutto e celebra o’ Rei.

Siamo certi che anche la rivale Argentina saprà rendere il giusto omaggio a chi, ha dimostrato come dalla povertà possa nascere speranza e futuro.

Riscatto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati