Maradona, intervista alla fotografa Gilda Valenza. “Quando per strada si poteva fotografare D10S”…

Migliaia le testimonianze e i ricordi dedicati a Maradona a un giorno dalla sua scomparsa. Gilda Valenza, fotografa, ci racconta dei tempi in cui per le strade di Napoli ci si imbatteva in Diego e lui, sempre disponibile, si faceva fotografare. E ci svela l’aneddoto del “sacro capello miracoloso di Diego Armando Maradona” (in foto)

Lei lavorava già come fotografa nell’era Maradona. Che ricordi ha di lui?

“Di una persona sempre disponibile, non l’ho mai visto tirarsi indietro davanti ad un obiettivo o mostrarsi seccato per la richiesta di una foto; ricordiamoci che veniva seguito e fotografato ovunque”.

Da napoletana ci spieghi cosa è stato per lei Diego

“Premetto che non sono una tifosa, ma c’è da dire che Maradona va oltre il tifo. Diego è un napoletano DOC nel suo essere genio e sregolatezza, nella sua perenne irrequietezza, nelle sue immense potenzialità. Lui è nel nostro sangue, nell’aria che respiriamo”.

Sa che siamo stati criticati per il nostro ultimo saluto al San Paolo

“Cosa importa, il popolo napoletano è sempre un po’ giudicato qualsiasi cosa faccia. Non se ne poteva fare a meno, Diego per noi napoletani è come uno di famiglia, come si faceva a non rendergli omaggio?

Qual è il messaggio più importante che Diego ci ha lasciato?

“Quello di aggregazione e integrazione, Maradona accomunava tutti. Allo stadio davanti al D10S del calcio non c’era il ricco o il povero, quello di destra o sinistra, il grande o il piccino, il napoletano o lo straniero. Eravamo tutti lì compatti e stregati dalle sue magie, uniti in un unico tifo che sapeva di riscatto per la città intera. I ricordi dei due scudetti sono indelebili”.

Ci ha mandato una foto molto curiosa, “il sacro capello miracoloso di Diego Armando Maradona”. Ci racconta l’aneddoto?

“Ho trovato questo ‘quadro’ un bel po’ di tempo fa di fronte la statua del dio Nilo, nel cuore del centro storico di Napoli, e ho deciso di fotografarlo per ricordo. No so chi ce l’abbia messo e se ci sia ancora. Questo però ci fa capire cosa sia realmente Diego per noi”.