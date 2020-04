Maradona e il video virale destinato a rimanere eterno

L’argentino ha postato su Instagram il filmato del riscaldamento contro il Bayern Monaco: “È il preferito di mio nipote Benjamin”. Sono passati 31 anni da quella semifinale di ritorno di Coppa Uefa.Ieri queMaradona ha ricordato su Instagram quei momenti accompagnando il filmato con un messaggio: “Questo è il video preferito di mio nipote Benjamin. Oggi (ieri, ndr) è il 31° compleanno di questo riscaldamento, quindi non ho potuto non caricarlo sui social. Un grande abbraccio a tutti!”.l riscaldamento ha compiuto 31 anni. Era il 19 aprile del 1989 e Diego Armando Maradona centrò la qualificazione prima che la partita cominciasse. Impressionò il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno di Coppa Uefa quando l’arbitro non aveva ancora fischiato l’inizio: tutti gli occhi su di lui durante il riscaldamento, dei palleggi magici sulle note di “Life is Life” degli Opus. L’Olympiastadion rimase impressionato, un video che è rimasto nella memoria di tutti i tifosi di calcio, non solo del Napoli, e che è stato ripostato dallo stesso argentino.fonte Corriere dello Sport