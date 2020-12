Maradona, Bonavitacola: “Commemorazione, non assembramento ma tutta la città. C’è un razzismo strisciante”

Su Radio Punto Nuovo, da Punto Nuovo Sport Show, ecco l’intervento di Fulvio Bonavitacola, vice presidente Regione Campania:

“Posso confermare che la stazione Mostra EAV si chiamerà Mostra stadio Maradona. Ma, era già programmata: era stato tutto sospeso per il Covid: ci sarà un allestimento figurativo in questa bella galleria. Poi, ci sarà da parlare della questione del museo. C’è da valorizzare anche turismo turistico: fisicamente serviva un simbolo evocativo e simbolico. Il museo è un tema aperto, c’è un soggetto che ha la titolarità e la competenza come la Società Sportiva Calcio Napoli, con la Regione aperta a discutere. Credo che la società deve dare il primo segnale. Krol, Vinicio, Sivori, Savoldi, Canè, Careca, Bagni sono alcuni dei nomi: non voglio svelare altro, ma ci sarà anche qualcuno del Napoli dei giorni nostri, ad esempio Cavani o Hamsik”. Bonavitacola è intervenuto anche sugli assembramenti (foto dal web) sorti spontanei per commemorare la morte di Maradona. “Ha avuto ragione il presidente De Luca, siamo oltre i sentimenti, siamo di fronte ad un’identificazione unica. Maradona è stato un grande personaggio, non c’è stato un assembramento, ma la città come entità universale che ha voluto ricordare questo grande campione”. Sui commenti molto critici espressi da giornalisti e commentatori il vice presidente della Regione Campania ha detto: “De Luca evidenzia il razzismo strisciante mentre Feltri è l’iceberg. C’è ‘un antico vizio anti-napoletano, anti-campano: dobbiamo denunciarlo perché è così”. E ha concluso: “Ci sarà un grande scontro sui fondi europei tra Nord e Sud, vedrete”.