Manfredi: “Penso alla città, tifo solo Napoli”

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ai microfoni di 90 minuto: “Pace con tifosi dopo un lavoro di alcuni giorni, necessario in un momento particolare come questo. Napoli si identifica con il pallone, si è raggiunta questa unità con un dialogo che parte da un principio non negoziabile: il rispetto delle regole e l’amore verso il Napoli. Abbiamo ottenuto un ritorno di armonia per la città, lo chiedevano anche i giocatori e la città stessa, si chiedeva unità. Deve essere più di una tregua, una pace duratura, una convivenza civile nello stadio e in città. Ci auguriamo che ci sia una grande festa popolare, sia a Napoli che nell’area metropolitana, in tutta sicurezza. Con il presidente De Laurentiis, quel giorno, ipotizziamo fare anche collegamenti internazionali, con le comunità italiane nel mondo. Perché che sia una festa globale. In questo momento penso solo alla città e tifo solo Napoli. La gente di Napoli è appassionata, una passione che unisce le parti popolari e borghesi, un messaggio questo di rinnovamento del calcio, che porta in alto il concetto che il calcio è un fenomeno popolare, con un insegnamento per tutti. Con il ministro dell’Interno, stiamo studiando l’organizzazione della festa scudetto, non abbiamo paura della folla, Napoli è fatta di gente responsabile. Invito i turisti, che già sono numerosi, a venire in quel giorno a Napoli perché sarà una bella festa, tutta da vivere”.

