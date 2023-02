Manfredi e De Luca a sostegno di De Laurentiis

Nel giorno in cui Milan ed Inter, decidono, pare ufficialmente, di dire addio al glorioso Meazza, il Napoli, in virtù di quella sinergia Azienda, Comune-Regione, che proprio ieri avevamo ribadito, comunica lo stanziamento di circa 1 milione e centomila euro per dei lavori di ammodernamento e riqualificazione del salotto buono. Lo stadio “personale”, è oggi essenziale. Dallo stadio, divenuto oramai centro commerciale, arriva una dose importantissima degli introiti annuali. Il calcio è uno show prima, durante e dopo. Anche il Maradona, deve diventare non solo il fortino della squadra ma anche il teatro sportivo della città.

Oltre a vendere ogni tipo di gadgets, gli stadi sono musei, salotti di ristoranti, bar e mille altro. L’antro di un impianto, somiglia sempre più ad un aeroporto. Il campo è in fondo al percorso come la pista di decollo ed ha una via praticamente “obbligata”. Il tifoso – consumatore, attraversa ogni tipo di invito. Odori, profumi, musica e gadgets.

600 mila euro arrivano dal Comune, 500 dalle casse regionali. Insomma Manfredi e De Luca, credono a quello che il Napoli di De Laurentiis può riversare nelle casse del capoluogo partenopeo. Investire per poi recuperare. I fondi stanziati, pare, saranno destinati ad abbellire e rimodernare la zona vip dello stadio. Accoglienza di top class insomma. Lavori “urgenti”, lavori che pare saranno attivati già per l’incontro europeo Italia-Inghilterra.

Un investimento istituzionale a scopo business. Il calcio in città è certamente un investimento, lo è nel 2023 ancor più con il progetto Napoli 5.0.

C’è futuro. C’è business ed affari. Il Napoli 5.0 ha futuro e trova partners. Investitori. Ottimo segnale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati