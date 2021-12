Mandorlini: “Il Napoli al completo batte chiunque. Peccato gli infortuni…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Andrea Mandorlini, ex protagonista dell’Inter dei Record nonchè allenatore.

La prima considerazione di Mandorlini è relativa al fatto che si giochi tanto, senza concedere il giusto riposo ai giocatori: “Si vede che chi decide la vede in questa maniera ma non tocca con mano lo stress, i viaggi e gli infortuni. Tante squadre hanno tanti giocatori che vanno via e che tornano, il calendario è troppo compresso. Bisogna fare qualcosa perché è difficile reggere questi ritmi...”.

In quest’ottica si inserisce pure Napoli-Atalanta, caratterizzata dalle numerose defezioni in casa azzurra: “Ora l’Atalanta è la società che sta facendo meglio, la gara è delicata per il Napoli soprattutto per via dei tantissimi infortuni, anche perché l’Atalanta è la squadra che fuori casa ha fatto più punti. Squadra cresciuta sotto ogni punto di vista, la vedo come pretendente per lo Scudetto. Squadra costruita con un allenatore bravo, ora è anche il momento di raccogliere. Sarà una delle pretendenti per il campionato…“.

La gara di domani, dunque, è un vero e proprio scontro diretto in ottica primo posto: “Purtroppo il Napoli è incappato negli infortuni. Peraltro contro il Sassuolo aveva praticamente vinto e poi ha rischiato di perdere. A livello psicologico può lasciare qualcosa, anche perché l’Atalanta non fa testo se in casa o fuori casa. Spalletti è molto più bravo di me e sa quali tasti toccare, rimane il fatto che ci siano dei giocatori importanti e che fanno la differenza. Il Napoli al completo è una squadra che batte chiunque. Gioco forza bisogna tirare dentro chi ha giocato meno ma di fronte avrà una squadra che farà di tutto per vincere al Maradona…“.

Mandorlini poi si dilunga sui protagonisti in panchina – Spalletti e Gasperini – del big match: “L’Atalanta ha una mentalità ormai consolidata con la difesa a 3 che resta 1 vs 1 a tutto campo. Il Napoli di Spalletti però mi piace tantissimo, fa possesso e c’è strapotere fisico di alcuni giocatori. Gli allenatori restano grandi, purtroppo Luciano non sarà in panchina quindi non è facile. Gasperini merita di concludere il percorso con qualcosa di più. L’Atalanta sarà una delle protagoniste, ormai è una delle quattro squadre che resterà lì fino alla fine...”.

La considerazione finale di Mandorlini è relativa all’aspetto emotivo con cui le due squadre affornteranno l’impegno di domani sera: “A livello di mentalità l’Atalanta verrà a fare la partita, sicuramente sono in condizione. Petagna o Mertens? In questo momento qui Mertens è favoloso, si fa fatica a tenerlo fuori. Ma perché non tutti e due? Sono tanti comunque i giocatori che arriveranno all’ultimo per recupero. L’Atalanta andrà a prenderli come ha sempre fatto e quello sarà il tema della partita. Il Napoli dovrà tirare fuori tutto”.

Francesco Esposito

