Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo: “Cajuste è un centrocampista moderno”

Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo ed esperto di calcio francese, è intervenuto a Marte Sport Live, condotto da Emanuela Castelli, in onda su Radio Marte:

“Cajuste colpo a sorpresa del Napoli, che giocatore è? La madre è svedese, il padre è di Haiti ma è cresciuto negli Stati Uniti: è un giocatore box to box, un centrocampista moderno. Ha qualità e spiccate doti atletiche, 188 centimetri di altezza, ha giocato anche la Champions League. È stato l’acquisto più importante della storia del Reims e può fare molto bene a Napoli. Il gruppo scouting azzurro è attentissimo a calciatori ai più sconosciuti e ha individuato un profilo che fa al caso del club di De Laurentiis.

Più vicino ad Anguissa o ad altri profili del centrocampo azzurro? È un mix: ha gamba, ma anche qualità nel palleggio, ha buona tecnica di base ma sa anche farsi rispettare nei contrasti fisici, andando allo scontro e provando ad essere dominante a centrocampo. È un tuttocampista, capace di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo: è un mix tra Anguissa e Lobotka.

Futuro Osimhen, l’Arabia può convincere il calciatore? Sono situazioni molto personali da valutare. Mi auguro per il calcio italiano e per lui che rimanga perché questo potrebbe essere l’anno della sua definitiva consacrazione. Ma questo è il mercato dominato dai soldi e se arrivano cifre che fanno saltare il banco e che sono irrinunciabili sia per il club che per il giocatore, saranno le persone in causa a dover valutare.

Dal punto di vista sportivo, spero resti al Napoli ma il calcio è fatto anche di momenti e se arriva una proposta indecente è complicato rifiutare perché nessuno può garantire che le stesse cifre vengano confermate in futuro”.

