Malfitano: “Basta retorica! Vi dico la mia su Kvara e Insigne”

Mimmo Malfitano, decano del giornalismo napoletano, è intervenuto a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal.

Kvara ha delle qualità tecniche e un’impostazione superiore a Insigne. Non vedo lo scandalo, non è uno scandalo esprimere un’opinione del genere. Ma chi è Insigne che non può meritare paragoni? Io dico che Kvara vale due Insigne e non c’è niente di male nel dire questo. Nessuno può dire che io sono provinciale (si riferisce a Ottaiano, ex agente di Lorenzinho). Mettiamo da parte la retorica”.

Nel corso dell’intervento c’è stato un piccolo dissing tra Malfitano e Antonio Ottaiano. Secondo Ottaiano è inutile fare paragoni, ma è più giusto godersi questo Kvara senza andare a toccare un calciatore, come Lorenzo, che ha scritto la storia del Napoli.

