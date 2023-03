Mai così in alto. Il Napoli 5.0 nella Storia

Finalmente si gioca. Il campo chiude lo spettacolo indecoroso dei violenti. Napoli è stata violentata nel pomeriggio. Gli pseudo tifosi dell’ Eintracht restano chiusi in albergo osservati dalle forze dell’ordine. Intanto a Fuorigrotta, al 60′ servirebbe una asciugamani bianca. Servirebbe gettare la spugna. Siamo sul 3-0 ed il Napoli ha giocato praticamente senza mai inserire le marce alte. Manifesta superiorità. Strapotere.

Glasner non trova la spugna e la partita prosegue.

Osimhen per due volte poi Zielinski su rigore. Napoli padrone del campo e dall’altra parte non c’è la Cremonese. C’è la squadra che lo scorso anno ha vinto la Uefa League.

L’ Eintracht è alle corde.

Il Napoli 5.0, può consentirsi il lusso di inserire le “seconde” linee.

Il parziale complessivo è addirittura 5-0. I quarti sono una realtà già a fine primo tempo. Osimhen su imbeccata di Politano ed assist del “rinnovato” Lobotka, è salito in cielo. È il risultato più alto della storia calcistica napoletana. Il 2023 è un anno magico . 2023, sarà un numero che per sempre si terrà a mente. Per la cronaca, inizia una mini girandola di sostituzioni. Spalletti da’ spazio alla panchina. Juan Jesus, Lozano, Elmas e Ndombele.

A 10 dalla fine, il mister fa la giocata che rende la serata ancora più bella . Tira fuori Victor Osimhen e gli concede la meritata standing ovation. Entra Simeone, il Cholito.

Finisce tra gli ole’ ad ogni passaggio, la sciarpata del Maradona e la voce di Massimo Ranieri che canta o’Surdat ‘Nammurat.

È una festa. Squadra e città. Ed ora?

Ora è già venerdì. Ore 12. Sorteggio dei quarti.

3 italiane. Napoli , Milan ed Inter. Una però ha le carte in regola per arrivare ad Istanbul.

Napoli nella storia. Mai così in alto e molto probabilmente non è ancora tutto.

Napoli stanotte festeggia.

