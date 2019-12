Maglie, stadio, sponsor: Ibra-Milan è un affare totale

Zlatan Ibrahimovic…il Milan punta tutto su di lui per la ripresa!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Quando re Zlatan II si riaccomoderà sul trono lasciato sette anni fa, succederà a se stesso: con 42 gol in 61 presenze, Ibra è stato ed è ancora il miglior marcatore milanista di questo decennio in Serie A. Nessuna delle stelle passate in questi anni da Milanello – e la lista è lunga, da Torres a Higuain – ha saputo brillare come ha fatto lui tra il 2010 e il 2012: anche per questo il Milan ha deciso di sterzare con decisione rispetto alla rotta “verde” tracciata in estate e tentare di dare una scossa alla stagione con un 38enne che arriva da due stagioni negli Usa e che ha giocato l’ultima partita due mesi fa.Ma c’è dell’altro: il suo arrivo mette in moto tutto l’indotto. Il numero di maglia non è ancora stato ufficializzato (le proiezioni danno il 21 in vantaggio sugli altri numeri liberi), ma negli store ufficiali rossoneri sono già pronte le “strisce” con la scritta “Ibrahimovic” da applicare a caldo sulle casacche. L’effetto Ibra si farà sentire anche allo stadio: la campagna abbonamenti per le partite interne del girone di ritorno, aperta a inizio dicembre, ha già dato buoni risultati e con lo svedese in campo potrà accelerare fino ad arrotondare ulteriormente il dato estivo di circa 30mila tessere staccate. Per non parlare di nuovi sponsor e accordi che arriveranno. Sì, Ibra è un affare totale.