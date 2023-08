Made in Italy vs Arabia: il Napoli sotto attacco

Svuotare il mare con un cucchiaio.

La lotta al mercato arabo è impari e diventa stucchevole per chi si attesta il ruolo di “difensore”.

Il calcio è uno show e vira dove regna il danaro.

Mezza Europa e non solo gli “anziani”, sono già atterrati nel deserto.

Poche parole.

Il Napoli non fa eccezione.

Nel bene e nel male.

Il mercato ha pregi e difetti. Si compra e si vende. Mentre Osimhen cerca di uscir di scena nel modo più profittevole, Zielinski, pedina più modesta, dopo aver posto le basi per un rinnovo napoletano a ribasso, rimandato al mittente, ha ceduto ai venti arabi.

Il Napoli pare incassi dalla cessione circa 30 milioni per il polacco.

Non è questa però la questione che ci interessa particolarmente.

Piuttosto una domanda.

Come si contrasta questo terremoto arabo?

Meglio, il Napoli come può tener testa ai viaggiatori d’Oriente?

Risposta probabilmente sciocca ma che assomiglia molto al vecchio messaggio del marchio Made in Italy.

Oscar Farinetti ne ha fatto un mantra.

Progetto e Qualità.

È la sola soluzione.

Offrire un servizio che altrove non trovi.

Un servizio che nel rapporto Qualità – Profitto, ti veda vincente.

Un progetto che convinca un atleta a scegliere il curriculum, l’Europa e non lo show dei record arabo.

Pare che Inter, Milan e Juventus, abbiano chiarito il loro progetto. Il Futuro è vincere in Italia e tornare protagonisti in Europa.

E il Napoli?

Il Napoli di De Laurentiis?

Progetto non pervenuto.

