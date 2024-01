Ma questo è davvero un Napoli da scudetto?

Premessa

Scrivo questa analisi sul Napoli calcio, dopo aver letto e affrontato alcune discussioni circa la stagione 2023-2024. Premetto che non ho seguito il calcio, se non in maniera sporadica, durante il periodo che va dal 2004 al 2014, motivo per cui non ho grande dimestichezza con il vecchio Napoli di Mazzarri. Ricordo però, con gli occhi del ragazzino, il Napoli di Bianchi e Bigon, e soprattutto il Napoli di Lippi e di Ranieri.

Scrivo di calcio e di sport in generale dal 2016 con una certa continuità e ho iniziato a seguire con interesse il Napoli, da quando è arrivato Maurizio Sarri. Pertanto proverà adesso a fare un’analisi sulle ultime nove stagioni della formazione partenopea. Mi rendo conto che il mio punto di vista potrebbe risultare assai parziale e un tantino personale, motivo per cui mi scuso in anticipo con i lettori di questo articolo, ma penso sia arrivato il momento di dire, dal mio punto di vista, le cose come stanno.

La mia teoria, sicuramente insolita, ma non del tutto infondata, si basa su un concetto semplice: il Napoli dello scudetto e di conseguenza quello della stagione attuale non è la rosa più forte che abbiamo visto in questi ultimi dieci anni o quasi.

Vi spiego subito come sono arrivato a questa conclusione.

Innanzitutto partiamo dal campionato 2015-2016. Il Napoli di Maurizio Sarri, concluderà la stagione centrando il secondo posto in classica, dietro la Juventus di Allegri. Tra le conferme di questo gruppo, troviamo giocatori come Higuain, ma soprattutto come Insigne, Mertens, Callejon, Hamsik, Albiol, Koulibaly, Allan, Jorginho, Maggio, Reina e Ghoulam. Insomma una rosa di tutto rispetto, capace, fino a un certo punto di tenere testa a una Juventus fortissima. L’anno seguente il 2016-2017 il Napoli di Sarri arriverà terzo, con 86 punti, quattro in più rispetto alla stagione precedente.

La squadra è quasi la stessa dell’anno precedente, tranne per qualche elemento. Tra questi però c’è stata una cessione importante: quella di Higuain. L’attaccante argentino è stato ceduto proprio alla Juventus. Al suo posto è arrivato l’ex Ajax, Arek Milik, giocatore di cui si dice un gran bene. A rinforzare l’organico ci sono poi giocatori come Piotr Zielinski, centrocampista di grandi prospettive, Diawara, Rog, Tonelli e Maksimovic, tra gli altri. La squadra in pratica si è rafforzata in tutti i reparti, pur avendo rinunciato alla punta di diamante, cioè all’attaccante che durante lo scorso campionato aveva realizzato ben 36 reti.

Il Napoli cresce, ma di contro trova una Roma e una Juventus ancora più forti e determinate. Conclude la stagione arrivando al terzo posto e lottando per il titolo. L’anno successivo la rosa è ancora molto simile rispetto a quelle passate, ma ci sono alcuni problemi con il centravanti Milik e con il terzino sinistro titolare, Ghoulam.

Alcuni giocatori di contro sono cresciuti, diventando punti fissi dell’undici titolare. Tra questi citiamo almeno Allan, Koulibaly, Insigne, Mertens, Callejon. Dries Mertens, durante la stagione precedente aveva segnato 28 reti in campionato e 34 complessivamente. Il Napoli disputa un girone d’andata super, sia in termini di gioco e di prestazioni, sia per quanto riguarda il risultato. Conclude infatti il girone al primo posto, davanti la Juve, con merito e organizzazione tattica. Il problema è che durante questo girone ha perso due pedine fondamentali come Milik e Ghoulam. Il terzino algerino sarà sostituito dal portoghese, ex Roma, Mario Rui. Al posto del centravanti polacco Arek Milik, Sarri schiererà il tridente composto da Mertens, nel ruolo di falso nueve, e dagli esterni d’attacco Lorenzo Insigne e José Maria Callejon.

Una squadra fortissima, non a caso da record, concluderà con 91 punti il campionato. Punti che però non saranno sufficienti per vincere il titolo, davanti a una Juventus ancora una volta irraggiungibile. L’anno seguente sulla panchina azzurra arriva Carlo Ancelotti, che trova una rosa ancora una volta competitiva, pur avendo perso qualche giocatore chiave come il centrocampista Jorginho, ceduto per 65 milioni al Chelsea, il portiere Pepe Reina e altri 3-4 elementi. Ancelotti ritrova Milik e punta su un giovane centrocampista spagnolo di nome Fabian Ruiz. Arrivano anche altri elementi come il giovane portiere Alex Meret, Simone Verdi, Kevin Malcuit, Amin Younes. Una rosa di tutto rispetto, ma non composta da grandi stelle del calcio, come è abituato a lavorare solitamente un tecnico vincente e affermato come Carlo Ancelotti.

Ancelotti è stato chiamato a un compito non facile, sostituire Maurizio Sarri, che durante il suo triennio, pur non vincendo nulla, ha saputo valorizzare la rosa, facendo esplodere elementi che in precedenza non avevano mostrato le loro migliori qualità. Ancelotti il primo anno al Napoli fa bene, ma non tanto quanto il suo predecessore. Il Napoli non compete veramente contro la solita Juventus, che chiuderà ancora da campione d’Italia, stavolta con uno scarto di undici punti di vantaggio. L’anno precedente i punti era invece quattro. Una stagione buona, ma alcuni elementi iniziano a non funzionare come durante le stagioni precedenti. Sappiamo come finirà, malissimo, la permanenza di Ancelotti a Napoli, che porterà all’arrivo di Gennaro Gattuso, che per due anni manca la qualificazione in Champions League, vincendo però la Coppa Italia.

Il Napoli di Gattuso si propone con una nuova line up. In questa rosa troviamo nuovi acquisti come l’attaccante nigeriano Victor Osimhen, l’esterno d’attacco ex-Sassuolo Matteo Politano, Hirving Lozano, Stanislav Lobotka, Diego Demme, Amir Rrahmani, Manolas, Giovanni Di Lorenzo, Elmas, Bakayoko e Petagna. Vista oggi questa rosa non è affatto male, se non fosse che Gattuso, pur facendo bene, arriverà quinto. Ancora una volta fuori dalla Champions League. Con una rosa che contempla ancora giocatori di livello come Ruiz, Milik, Mertens, Llorente, Insigne, Koulibaly e Ospina, il risultato è assai modesto.

Arrivo qui al fulcro del mio ragionamento e punto di vista. Azzeriamo il successo ottenuto da Luciano Spalletti e il rendimento super di alcuni elementi. Ma davvero la rosa del 2020-2021 e soprattutto quella della successiva stagione, sarebbero inferiori rispetto a questa attuale?

Nel Napoli attuale mancano Elmas, Lozano e il difensore centrale Kim. Manca il genio e il sapere tattico di Mister Spalletti e non c’è la continuità di forma e di rendimento di alcuni elementi che lo scorso anno avevano dato il massimo. Ma soprattutto in questo organico attuale, si sente davvero la mancanza di Insigne, Mertens, Fabian Ruiz, Ospina, Koulibaly, Milik e Ghoulam. La rosa attuale si è indebolita e ha perso certezze che attraverso il gioco di Spalletti i suoi interpreti avevano trovato.

Il Napoli è stato protagonista di un lungo, a volte tortuoso, percorso di crescita, di cambiamento. Durante le ultime 9 stagioni, sono arrivate solo due vittorie. La Coppa Italia con Gattuso e l’indimenticabile trionfo della passata stagione. Capolavoro i cui meriti sono da spartire (non in parti uguali) tra Aurelio De Laurentiis, Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. Il gruppo squadra ha fatto tutto quello che bisognava fare per vincere, anzi per stravincere.

Eppure il percorso che ha condotto allo scudetto è stato lungo, non sempre lineare, non sempre facile. Sono stati nove anni intensi, di cocenti delusioni, ma anche di periodi di evidente crescita, sotto il profilo tecnico, di gestione e amministrazione. Il passo falso con Ancelotti e in parte con Gattuso è stato prontamente archiviato, grazie ai risultati sul campo portati da Spalletti.

Il Napoli però è sempre in bilico tra il risultato che convince, esalta, grazie al gioco e quello di una crisi che una volta aperta non è facile da superare. Questa stagione sta evidenziando le molte anime di una società, che forse non ha ancora compreso appieno quello che ha saputo ottenere, nel percorso. Se riuscisse a far tesoro, di quanto realizzato da Sarri, Ancelotti, Gattuso e Spalletti, forse le solite big di Milano e Torino, avrebbero vita non facile, per vincere ancora, come il loro DNA gli impone.

