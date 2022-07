Ma quanti nomi conosce il Napoli? Ora spunta Solbakken

E’ ufficialmente iniziata la sessione di calciomercato estiva, e se prima ogni due giorni si veniva a conoscenza di un nuovo nome, oggi questo accade ogni ora.

Ed è proprio questo il caso.

Dopo l’addio di Lorenzo Insigne, in casa Napoli sembra essere scoppiata una sorta di rivoluzione. L’entrata di Kvaratskhelia, in sostituzione dell’ex capitano azzurro, il mancato rinnovo di Ospina, Mertens e Koulibaly, il nuovo contratto con tanto di titolarità di Meret, fanno del Napoli un club particolarmente movimentato.

Ma c’è un altro giocatore che potrebbe non rinnovare, stiamo parlando di Matteo Politano.

Il ventottenne romano infatti, non sembrerebbe essere intenzionato a rinnovare con il club di Aurelio De Laurentiis, complice anche l’ostilità tra il giocatore e l’allenatore di Certaldo, Luciano Sapalletti.

Le suo poche ore in campo nella stagione 2021-2022 non hanno reso felice l’ala destra azzurra, che di tutta risposta vorrebbe cimentarsi un una nuova avventura.

E’ risaputo infatti che Politano è da sempre stato uno dei giocatori preferiti di Rino Gattuso, l’attuale tecnico del Valencia, motivo per il quale l’azzurro potrebbe trasferirsi in un’altra città del sole.

Se dovesse andare via Matteo Politano?

Beh questa è una delle ipotesi che il DS Giuntoli non può permettersi di sottovalutare. Infatti sono settimane che, un po’ come i funghi in un bosco, stanno spuntando papabili nomi che potrebbero sostituire l’azzurro.

Diverse sono state le ipotesi.

La prima è riferita al belga Januzaj svincolato dal Real Sociedad, cosi come Verde dello Spezia. C’è da dire però che il nome che in assoluto sta riecheggiando in casa Napoli è quello di Ola Solbakken.

Il norvegese classe ’98 sembrerebbe essere il giocatore perfetto in sostituzione di Politano. Un giocatore Solbakken con una buona visione di gioco e dotato di un buon tiro sulla lunga distanza, il quale si è riuscito a mettersi in mostra anche alla Roma, club sul quale si vociferava in merito ad un accordo.

Attualmente il ragazzo è un giocatore de Bodo Glimt, ma per quello che è il suo prezzo di mercato, circa 2mln, potrebbe riuscire a convincere il Patron Aurelio De Laurentiis.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati