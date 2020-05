Ho acquistato in farmacia due mascherine FFP2, provviste di marchio CE, a 11 euro ciascuna. Il farmacista mi ha detto che questa spesa non è detraibile fiscalmente. Ma la mascherina è obbligatoria. È proprio così, non c’è nessuno sconto?

L’acquisto della mascherina in farmacia dovrebbe dare diritto alla detrazione del 19%. Sul tema non c’è effettivamente chiarezza ed è stata annunciata una circolare dell’Agenzia delle Entrate.