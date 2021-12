Luperto, l’agente: Il Napoli è una grande squadra.

A Radio Marte è intervenuto Diego Nappi agente di Sebastiano Luperto.

Queste le sue considerazioni sulla squadra toscana, autrice di uno splendido inizio di campionato: “Empoli squadra ben organizzata, allenatore che ama molto giocare a viso aperto, società di alto livello tra le piccole, squadra organizzata con giovani vogliosi di emergere come Parisi. I ragazzi stanno facendo bene come sempre. Sono tutti ragazzi giovani, propositivi e che giocano in Serie A. Vengono messi in campo, hanno la fiducia di società e allenatore, ci sono le basi giuste per far crescere i giocatori. Tante squadre giocano con gli stranieri quindi servono anche queste società che immettono ragazzi forti per la Nazionale...”.

Diego Nappi parla della gara di Domenica e riconosce la forza del Napoli: “Luperto giocherà domenica? Non lo so perché Andreazzoli dà la formazione quasi allo scadere ma chiunque giocherà farà una bella partita. Il Napoli contro l’Atalanta e il Leicester ha mostrato di essere vivo pur senza ossatura viste le mancanze di tanti giocatori. Se anche in questi momenti riesce a fare gioco e vincere vuol dire che è una grande squadra. Una sconfitta con l’Atalanta in casa poteva essere assurda e io invece non ho visto questo. Chi è subentrato sta facendo bene…”.

Infine parla di due ottimi giovani: “Ounas? Se capisse di essere un talento vero parlaremmo di un giocatore importante, lo stesso Elmas. A Napoli non bisogna saperci stare solo a livello tecnico ma pure di personalità”.

