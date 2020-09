Lungomare, contrasto alla velocità: 15 patenti ritirate

Il Gruppo Intervento Territoriale della Polizia Locale di Napoli nel fine settimana ha svolto servizi di contrasto alle eccessive velocità dei veicoli soprattutto nella zona del lungomare cittadino.Solo nello scorso weekend sono state ritirate ben 15 patenti di guida nella zona del lungomare inoltre è stato sorpreso e sanzionato un motociclista che percorreva via Caracciolo ad una velocità talmente elevata che le strumentazioni non erano riuscite nell’immediatezza a rilevare la targa posteriore del veicolo.Gli Agenti motociclisti della Polizia Locale sono riusciti comunque a raggiungerla e fermarla prima che imboccasse via Posillipo. Al conducente è stata quindi contestata, oltre alla velocità eccessiva, la posizione irregolare della targa che risultava essere posizionata parallela al suolo e quindi non leggibile e la mancanza della copertura assicurativa. Per quest’ultima infrazione la moto è stata sequestrata ed affidata ad un custode giudiziario.