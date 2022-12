Lukaku si allena a Natale. Spalletti avvisato

Lukaku accorcia i tempi. Intende esserci ed esserci al top. Il mondiale è stato un fallimento. Il campionato e la Champions sono ciò che resta.

Appuntamento il 4 Gennaio, Milano, stadio Meazza.

Inter – Napoli. Potrebbe essere uno degli ultimi Inter – Napoli al san Siro. Il futuro, molto probabilmente darà alle milanesi stadi nuovi.

Lukaku, il Belga, fino a questo punto, causa infortunio, è stato praticamente assente nella starting list di Inzaghi. Ora lavora per ritornare e lavora forte anche a Natale. Niente feste per Lukaku. Da solo ha scelto di accelerare i tempi ed allenarsi.

Allenamento differenziato, personalizzato.

Squadra a riposare, Lukaku no.

Il 9 forte che ha vinto il campionato con Conte in panchina, partito per l’Inghilterra e poi tornato a casa base, promette di aver ritrovato se stesso.

Forma e ritmo. Al mondiale fuori forma. Presente per onor di firma. Lautaro Martinez è ancora in vacanza, rumors nerazzurri danno Inzaghi che prova Lukaku in coppia con Dzeko.

Coppia nuova, assortita?

Il Napoli 5.0 si prepara.

Spalletti avvisato. Il 4 Gennaio si va in scena al Meazza di Milano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati