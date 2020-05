Luigi de Magistris lancia l’allarme: rischiamo di finire nelle mani della criminalità organizzata

Alla vigilia del decreto sul rilancio dell’ economia del Paese,Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, lancia il suo drammatico appello.

“Il Governo ci ha messi letteralmente in ginocchio.La nostra situazione economica e sociale, assumerà i contorni di uno scenario apocalittico senza precedenti.Entro fine maggio e nei prossimi mesi, non potremo più garantire il trasporto pubblico, la raccolta rifiuti e la tutela del verde.La situazione tenderà a peggiorare anche nelle prossime settimane”

Un duro colpo inferto ai cittadini campani, vessati da una pregressa vacillante situazione economica e psicologica per il momento storico in atto.” Il bilancio del Comune da tempo in rosso, non dispone più di alcuna entrata – aggiunge- in questi ultimi tre mesi si è avvalso del solo supporto economico del decreto Salva Comune di cui hanno beneficiato solo 130mila persone.Temo l’ incrementarsi della criminalità -sottolinea- l’unica in grado di poter assumere il controllo dell’intera imprenditoria, per la liquidità di cui dispone. Non possiamo attendere luglio per il fondo Solidarietà- asserisce. La considero l’ennesima sottovalutazione politica che rasenta il dolo. I cittadini hanno dimostrato di avere un grande spirito di adattamento. Finora siamo andati avanti,grazie alla solidarietà. Necessitano interventi mirati e coordinati da tutti i sindaci italiani, per appianare la crisi -conclude- prima che questo tsunami ci travolga completamente”.