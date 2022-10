Luciano Spalletti, il “filosofo in tuta”

La filosofia al potere. La Pedagogia grida, l’Insegnamento gioisce.

È un momento di particolare soddisfazione per chi si dedica a quella astrusa materia che chiamiamo educazione.

Napoli si ripropone. Culla di una rinascita culturale europea.

Foss turnat Masaniello?

È un momento di ribalta internazionale. Napoli ed il Napoli 5.0 a braccetto.

Presidente e Sindaco.

Sinergia di una corrente impetuosa.

Calvalcarla a più non posso. Comandamento.

Luciano Spalletti, 63 anni da Certaldo, Toscana, ha trovato il bandolo della matassa ed ora inizia a tirare le reti. Il sonar ha trovato la grotta dei tonni. Le reti sono piene. Si torna in porto felici.

I marinai stasera festeggeranno ubriacandosi nelle bettole.

Il pescatore di uomini sta raccogliendo frutti e pesci in abbondanza.

I filosofi, i maestri, quelli veri, appassionati e convinti, sono sempre scomodi. Sempre, devono esserlo.

Stonano continuamente, parlano sopra gli alti, tempestano, appaiono burberi, quasi arroganti .

Voluminosi. È il peso che portano sulle spalle. Insegnare.

Soltanto nella scomodità nascono le idee che cambiano il mondo. Chiedete a Crepet, ve ne parlerà per 3 ore. Vi convincerà più di me.

Luciano è quello che nel nostro gergo definiamo il “filosofo in tuta”. Velasco l’inventore, Zeman il Maestro.

Luciano ha trovato la sua cattedra. Se ne impossessato. Ha fatto spazio in aula, ha allontanato i ripetenti ed ha dato spazio ai giovanotti volenterosi. È una brutta “cosa ” ma la vita fa selezione. Ti dice chi sei nelle cose che fai.

Luciano da Certaldo, professione insegnante

