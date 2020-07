Luci ed ombre. Aspettando Barcellona…

Di Vincenzo Famiglietti

La vittoria sulla volenterosa Udinese scongiura qualche perplessità sul rendimento delle ultime gare. E’ un sorriso collettivo. Iniezione di fiducia. Aria fresca nella caluria di un campionato in versione estiva che si fa quasi opprimente. Ed appena tiri il fiato-vedi le gare con Genoa e Milan- ti piovono critiche. Non si può vincer sempre. Gattuso né nessuno gliela fa. Dopo due pareggi, il Napoli ritrova la gioia dei tre punti.

Ci sono alti e bassi nella partita con i friulani: Milik torna al gol, si conferma sempre di più capocannoniere della stagione. Era apparso un po’ sfiatato di recente. Qualcuno già gli dava dello svogliato, in quanto presunto partente. Ma il guizzo da centravanti vero mette tutti a tacere. Tranne le voci sul suo futuro. Che resta quantomani incerto. Ma Gattusdo pensa anche all’uovo oggi, oltreché al domani con Gallina. E il polacco gli fuga qualche dubbio. C’è ancora.

Desta ancora dubbi, invece, la difesa: per la settima partita di fila prende gol. Non è il migliore degli auspici in vista della seconda gara più importante della stagione (la prima era la finale di Coppa con la Juve ed è andata benissimo): la trasferta in terra spagnola. Ora è in dubbio si giochi al Camp Nou, data la recrudescenza del virus in Catalogna. Al San Paolo, Manolas e Koulbaly si fanno prendere di infilata. Ingenui i centrali sul vantaggio ospite. Nell’inevitabile turn over di Gattuso, la coppia Maksimovic- Kou sembra, finora, la più resistente. Eppure più di una volta ha ballato nelle ultime scene. Il greco è ancora in minus forma per le lunghe convalescenze prima della pandemia. E’ lontano dal centrale granitico dei tempi della Roma. Ma pur cambiando i protagonisti, in retrguardia si concede sempre qualcosa agli avversari. Applicazione e concentrazione non sono costanti per i 90′ e più. E’ chiaro che il problema sia mentale. Stanchezza e stress provocano ripetute deconcentrazioni. Di qui qualche flop. Contro i catalani, che seppur non in gran forma vantano un attacco da notte degli Oscar, servirà una fase difensiva top per non prendere legnate. Richiedesi eccellenza soprattutto a livello psicologico. Ogni attimo di disiattenzione potrebbe esser fatale.

Nota lieta Politano. Se Callejon dovesse-come sembra-confermare l’addio, il futuro è suo. E’ la prima volta nel Napoli. Che fa centro Gol d’autore. Tiro preciso e potente. Che numero.

Insomma, si sgambetta senza sfiancarsi nelle ultime. In attesa del Barcellona in quell’ 8 di agosto. Nell’occasione si dovrà correre a perdifiato, caldo o non caldo.