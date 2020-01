Lozano, da eroe a flop: cosa c’è dietro l’involuzione del messicano d’oro

Strapagato la scorsa estate, in gol contro la Juve, poi il declino, anche a causa di un ruolo che non è il suo. A fine stagione potrebbe finire sul mercato.E quantop si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it L’immagine è quella di un ragazzo spaesato, che ha poco da spartire con l’ambiente e, dunque, fa fatica a inserirsi. Così, l’investimento più costoso dell’era De Laurentiis, rischia di diventare un flop. Durante la scorsa estate, un’intera città seguì con apprensione l’evoluzione della trattativa con il Psv Eindhoven, che sembrava non avesse sbocchi. Eppure, Napoli voleva Hirving Lozano, in lui erano già state riposte le speranze per sfidare il potere juventino. Chiunque sarebbe stato pronto a giurare sulla bontà di questo ragazzo messicano, ai più sconosciuto, ma al quale tutti sarebbero stati pronti a riconoscere talento e tanta qualità. Sì, in tanti si fecero garanti di questa trattativa, vivendola con entusiasmo e emozione.E come si fa a non innamorarsi subito di questo ragazzo che, nel giorno dell’esordio col Napoli, va subito in gol. E contro chi? Proprio contro la Juventus, alla seconda giornata. Una prodezza che aprì alla rimonta napoletana, funestata dalla sciagurata autorete di Koulibaly nei minuti di recupero. Quella prodezza fu il lasciapassare per entrare nei sentimenti della gente, ma fu pure l’inizio di un’involuzione che nemmeno il suo principale sponsor, Carlo Ancelotti, è mai riuscito a capire e intervenire. L’aveva schierato, l’ex allenatore, da seconda punta, mentre Hirving Lozano s’era imposto all’attenzione dei grandi club dopo l’ottimo Mondiale disputato in Russia con il suo Messico, giocando da esterno sinistro. Motivo, poi, per cui il Napoli l’aveva acquistato. Ma le volte in cui Ancelotti lo ha impiegato, l’ha sempre sistemato al fianco della punta centrale, esponendolo a prestazioni mediocri. Il 4-3-3 di Rino Gattuso lascia ben sperare, Lozano aspetta che il nuovo allenatore gli dia qualche possibilità per rimettersi in corsa: finalmente un tecnico che ne avrebbe potuto valorizzare le qualità in uno schema tattico a lui ideale. Niente di tutto questo, perché l’ex tecnico del Milan parte dall’usato sicuro, gli preferisce Callejon e considera Insigne un inamovibile. Per Lozano soltanto frammenti di partita che ne hanno certificato, fino in fondo l’involuzione. Non è escluso che possa essere messo sul mercato, in estate, per tentare di recuperare parte dell’investimento fatto.