Lotito “Inzaghi? Vive la Lazio come la sua famiglia”

Lotito….”Introdotto codice, primi in Italia a valorizzare tifosi sani” Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it “Inzaghi vive la Lazio come la sua famiglia, ha intrapreso tutto il percorso da allenatore partendo dagli allievi regionali. Si è conquistato tutto con merito, è una persona di grande qualità. Su Simone ho puntato, quando ha avuto dei momenti difficoltà come calciatore, l’ho chiamato e gli ho detto che mi sembrava giunto il momento di iniziare un percorso diverso”. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, intervenuto ai microfoni di Tg2 Italia, parla così del tecnico e del momento d’oro della squadra. Il patron ha avuto modo di soffermarsi anche sulla sua lotta contro una parte di tifoseria razzista e violenta. L’ultima trovata, la richiesta di risarcimento ad alcuni tifosi protagonisti dei saluti romani dopo una multa della Uefa: “Quando sono arrivato – specifica – la tifoseria veniva additata come fascista, razzista, paghiamo ancora lo scotto. Ho voluto dare dei segnali forti in controtendenza, ho introdotto un codice, fatto di regole molto precise. Siamo stati i primi in Italia a valorizzare i tifosi, non è giusto che anche gli altri paghino per gli errori di una minoranza. La maggior parte sono persone per bene, che vanno allo stadio a tifare”.