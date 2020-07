Lorenzo Marone: “Chi non legge diventa schiavo”

Avrei potuto, certo, ma c’è già chi lo ha fatto, e poi, sinceramente, cosa avrei aggiunto sull’uomo, su ciò che rappresenta, sulla Lega e i suoi elettori, sulla cultura dell’odio nella quale viviamo? Ho detto più volte quel che penso, per una volta passo.

Anche perché c’è un’altra questione (se vogliamo, legata) di cui mi preme parlare, e che mi ha provocato un insistente e fastidioso prurito alla punta del naso. Parlo della recente indagine, promossa dal Centro per il libro e la lettura e dall’Associazione italiana editori, secondo la quale durante il lockdown, nonostante il tempo libero a disposizione e i molti inviti arrivati da più parti, in Italia si è avuto un crollo della lettura. Anche i lettori cosiddetti “forti” hanno letto meno del solito. Non parliamo di vendite, attenzione, solo dell’attività del leggere, che, secondo la suddetta indagine, fra i piaceri quotidiani degli italiani si colloca tra l’undicesimo e il sedicesimo posto.

Sedicesimo posto!?? E a me torna il prurito al naso, perché, no, proprio non posso accettare che la lettura sia diventata inutile. E quali sarebbero poi le altre quindici attività di piacere che i miei connazionali svolgevano durante il blocco? Voglio saperlo, avanti. Ok, il primo posto posso immaginarlo, insomma, va benissimo, ci mancherebbe, con tanto tempo libero a disposizione, a una certa ora i figli finalmente vanno a letto, giusto così.

Ma le altre quattordici attività? Mangiare?

Va bene, ci siamo tutti rimpinzati di pizze, focacce e torte fatte in casa, abbiamo preso chili e trigliceridi, ma che potevamo fare?

La televisione? Certo, c’era la serie tv preferita da guardare, lo capisco. Restano ancora una decina di attività per arrivare al sedicesimo posto. Come utilizzano il tempo libero gli italiani? Perché non leggono più?

Ah, già, ci sono i benedetti social, dobbiamo sbirciare nelle vite altrui, è troppo divertente. E con Instagram non siamo nemmeno costretti a leggere, che manco ci capiamo più fra noi a volte. Secondo l’indagine, a marzo e aprile un italiano su due non ha aperto un libro, e negli ultimi dodici mesi il 58% della popolazione ha letto un solo libro. Metà degli italiani non legge, quindi. Direte, con quell’atmosfera, chi aveva voglia di leggere, eravamo tutti impegnati col bollettino pomeridiano! E poi non c’era il tempo, con i figli davanti tutto il giorno. No, non me la fate, mi dispiace.

Molti di quelli che non hanno letto a marzo e ad aprile sono quelli che non leggono mai, che forse lo facevano e non lo fanno più.

Perché d’un tratto tanta gente ha smesso di comprare romanzi? Di chi è la colpa? Degli editori? La qualità dei libri? Forse, in minima parte. Perché per tanti la lettura sembra non essere più un valore portante?

Perché facciamo credere ai nostri ragazzi che la cultura non serva più a uscire dal pozzo? Vi rendete conto dell’enorme danno che state arrecando a voi stessi e ai vostri figli? La lettura non è un passatempo come un altro, da relegare al sedicesimo posto in una giornata, la cultura salva le vite, proprio quelle più a rischio. Una volta mi trovavo nel carcere di Secondigliano per una presentazione, un detenuto prese la parola per spiegarmi che durante lo sconto della pena aveva iniziato a leggere e che i libri gli avevano aperto un mondo, e che per la prima volta nella sua vita era stato in grado di dare un consiglio alla figlia. Vorrei che tutti leggessero. Non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo.

Lo disse Gianni Rodari. Chi non legge si fa schiavo, schiavo delle consuetudini, del pensiero comune, della maggioranza, degli stereotipi, schiavo di se stesso, del pezzetto di vita nel quale è stato relegato e che crede di non poter o dover cambiare, schiavo delle usanze passate, di un ingranaggio che si ripete di generazione in generazione perché nessuno trova il coraggio di infilare un granello e arrestare la ruota, schiavo di una vita piatta e senza colpi di scena. Io sono stufo di compatire chi non legge, i ragazzi, sì, anche loro, ma ancor di più gli adulti, stanco di sentir dire che non c’è tempo, perché è un’enorme fesseria, una bugia. Non è vero, è che non vi va, preferite rispondere al cellulare, spiare la vita del collega di turno su Facebook, ecco perché non leggete. Il tempo libero per fortuna lo abbiamo tutti, chi più chi meno, e spesso è proprio quello spicchio di giornata che resta, come decidiamo di riempirlo, a fare la differenza fra una vita ben spesa e una appena striminzita, a distinguere fra un uomo libero e uno schiavo. Il libro è un giardino che puoi custodire in tasca, dicono gli arabi. Chi non ha un giardino dentro di sé da annaffiare e curare, si fa arido, e secca presto. E ora continuate a dirci che non avete tempo.