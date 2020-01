Lobotka spinge, il Napoli sale a 20 milioni ma il Celta non ha fretta ed alza la posta

Se il Napoli ha fretta…il Celta Vigo No!Alzata la posta….cosa fara’ ADL?Se ne parla in questo articolo pubblicato su Il Roma.it Ore febbrili in casa Napoli per sbloccare l’affare Lobotka. Proseguono i contatti, dopo l’incontro di Madrid, a Castel Volturno tra Giuntoli e gli agenti del centrocampista slovacco che cercano di avvicinare le parti visto che il loro assistito spinge per il trasferimento in azzurro. Secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi da Sky, un altro agente è invece nella sede del club spagnolo che però, non sembra aver fretta.LE CIFRE – Il Napoli è arrivato ad offrire 20mln con i bonus, aumentando di nuovo la propria proposta, ma il Celta Vigo – dopo l’intervento del presidente è salito a 22-23mln più bonus, non avendo a quanto pare fretta di chiudere. Si continua a lavorare all’operazione, del resto il Napoli aveva già messo in preventivo di non averlo a disposizione per l’Inter visti i tempi ristretti.