Lobotka: “Sono felicissimo al Napoli. Hamsik mi ha dato tanti consigli. Gattuso incarna lo spirito del calcio”

Il centrocampista del Napoli, Lobotka, ha parlato ai microfoni della società.Pubblicate in questo articolo di Gazzetta.it In questa sessione di calciomercato estivo è arrivato Stanislav Lobotka come rinforzo di centrocampo. Un nome da tempo nel mirino del Napoli ma concretizzatosi solo in questa sessione. Un nome fortemente raccomandato dallo stesso Marek Hamsik. La società partenopea, tramite il proprio profilo social, ha diramato alcune parole del calciatore in maglia azzurra.

“E’ buffo. Da piccolo mi è sempre piaciuto giocare a pallone. Giocavo a tennis e mi piaceva giocare anche a basket. Poi ho cominciato a giocare a calcio perchè nel mio paese ci giocavano tutti. Quindi mi sono concentrato solo sul calcio cercando di dare il massimo. La mia famiglia ed i miei amici mi hanno aiutato molto. Poi sono cresciuto ed ho continuano a fare quello che mi piaceva e che mi veniva meglio. Ora sto vivendo un sogno. Il calcio è la mia vita e la mia passione ma soprattutto significa fare una cosa che mi rende felice. Mi sento libero e cerco di godermi ogni attimo. Cerco sempre di dare una mano a tutti.Io e Marek siamo molto amici. Mi ha dato molti consigli sul calcio soprattutto nel periodo delle Nazionali e mi ha mostrato cose interessanti. E’ un ottimo calciatore ed una persona ottima. Per me è un piacere giocare nella sua stessa squadra. Come succede qui che tutti lo conoscono e che piace a tutti. Qui è un Dio come in Slovacchia. Sono stato in centro per qualche giorno. E’ molto bello e le persone sono accoglienti. Mi ricorda la Spagna. Gattuso è un calciatore che vedevo in tv, in Champions League. Ha fatto bene con il Milan. Trasmette emozioni ed incarna lo spirito del calcio. Sa calciatore, dava tutto per la sua squadra. La mia vita è cambiata molto perchè è nata la mia principessa. Mi piace trascorrere del tempo con lei. Sono felice di essere qui e di indossare la maglia del Napoli. Spero ci vedremo presto allo stadio”.