Lobotka, Napoli e Celta più vicini: offerta da 18 milioni

Offerta giusta..Lobotka a breve vestira’ L’azzurro?E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Il SkySport.it Il Napoli accelera le manovre per arrivare a Stanislav Lobotka, centrocampista classe 1994 del Celta Vigo identificato come nuovo regista per la squadra di Gattuso. Un emissario del club azzurro ha incontrato il ds della società spagnola questa mattina a Madrid. Il Napoli ha presentato un’offerta da 16 milioni di euro più 2 di bonus, mentre il Celta ha abbassato la sua valutazione di Lobotka a 20 milioni senza bonus. Le parti si stanno avvicinando, alla ricerca dell’intesa totale che ancora comunque non c’è. La volontà del Napoli è quella di avere una risposta in tempi celeri dal Celta, che ha l’ultima parola, mentre il centrocampista 25enne, 22 presenze con la Slovacchia, ha già parlato con il connazionale Marek Hamsik ed è dunque pronto in caso di intesa tra i club. Arrivato nel 2016 al Celta Vigo dal Nordsjaelland, Lobotka ha messo insieme con gli spagnoli 41 presenze totali nella stagione 2017/2018, 32 l’anno scorso (quando ha dovuto fare i conti con dei problemi alla caviglia) e 17 da agosto ad oggi. La proposta azzurra è sul tavolo e la decisione finale ora spetta al presidente del Celta, che ha sempre l’ultima parole sulle operazioni di mercato del suo club.