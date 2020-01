Lobotka-Napoli, De Laurentiis in pressing

ADL nn vuole piu’ attendere…vuole Lobotka…se ne scrive in questo articolo pubblicato su Tuttosport.it Gli azzurri aspettano la risposta positiva del Celta, l’accordo è già stato trovato….Oggi apre ufficialmente il mercato di gennaio e il Napoli attende con una certa fretta la risposta di Carlos Mourino, il presidente del Celta. Al club spagnolo sono stati offerti 18 milioni di euro più bonus per il trasferimento in azzurro di Stanislav Lobotka e il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, spera che dopo la tregua del Capodanno gli spagnoli dicano “sì” già oggi, così da mettere a disposizione di Rino Gattuso il centrocampista slovacco per la partita di lunedì sera contro l’Inter. L’intesa tra gli azzurri e Lobotka è stata trovata ormai da giorni e poggia le basi su un quadriennale da 1,8 milioni a stagione, più bonus. Serve solo il sì del presidente galiziano.Purtroppo gli azzurri hanno dovuto fare i conti con il veto posto dall’Arsenal per Torreira e per i costi troppo alti dell’operazione Paredes col Psg. Alla fine la scelta è ricaduta su Lobotka, che sarà comunque in grado di permettere a Gattuso di sviluppare meglio il 4-3-3. Dalla Francia raccontano anche di un’offerta da 50 milioni che il Napoli starebbe per fare al Lille, con l’obiettivo di prendere Boubakary Soumarè, il ventenne centrocampista che piace a mezza Europa. Sul mercato di gennaio gli azzurri cercano pure un esterno sinistro di difesa e Gattuso ha indicato il nome di Ricardo Rodriguez. Il Napoli l’ha chiesto in prestito con diritto di riscatto, ma il Milan intende cederlo a titolo definitivo.