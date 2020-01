Lobotka: lo slovacco a Villa Stuart per le visite mediche

Stanislav Lobotka e’ arrivato…..Il giocatore è sbarcato questa mattina a Fiumicino (ieri sera ha perso il volo) e oggi firmerà il contratto a un milione e centomila euro,E quanto scritto in qeusto articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it La sua avventura in Italia è cominciata con dodici ore di ritardo. Perché Stanislav Lobotka sarebbe dovuto sbarcre a Fiumicino ieri sera, ma il volo perso lo ha costretto a imbarcarsi questa mattina presto per arrivare alle 9 nella Capitale. Il centrocampista ormai ex Celta Vigo è arrivato alle 10 a Villa Stuart per sostenere le visite mediche per il club azzurro. Una decina di tifosi lo hanno atteso davanti alla clinica romana per scattare selfie e incitare il secondo acquisto del mercato invernale dopo Demme. Al Celta Vigo andranno venti milioni più quattro (complicatissimi) di bonus, con un pagamento dilazionato. Al giocatore slovacco invece un contratto quiquennale a un milione e centomila euro che firmerà dopo le visite mediche a casa di Aurelio De Laurentiis. Non è esclusa una sua presenza all’Olimpico questo pomeriggio per sostenere i suoi nuovi compagni di squadra impegnati contro la Lazio.